Einbrecher kommen in Wendschott und Vorsfelde nicht zum Zug

Wendschott. Bei Einbruchsversuchen in Wendschott und Vorsfelde wurden am Wochenende unbekannte Täter jeweils durch Zeugen bei ihrem Vorhaben gestört.

In der Straße Zur Wildzähnecke bemerkte ein Hausbesitzer am Freitagabend einen Täter, als dieser sich um 21.40 Uhr am Schloss der Haustür zu schaffen machte, so die Polizei. Am Samstagabend vertrieb um 20.55 Uhr vermutlich das Gebell eines Nachbarhunds mutmaßliche Einbrecher, als sie am Vorsfelder Bruchgartenweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufzubrechen versuchten. Hinweise: (05363) 992290.