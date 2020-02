Diebe stehlen Caddy in Schulenburgallee in Wolfsburg

In der Nacht zum Mittwoch wurde im Stadtteil Tiergartenbreite ein VW Caddy entwendet. Der 34-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Schulenburgallee nahe der Werderstraße abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Da sich in dem grau lackierten Caddy mehrere Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber befanden, entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Caddy sei über zehn Jahre alt und weise auch einige Gebrauchsspuren wie Beulen und Kratzer auf, so der Besitzer. Zeugen des Diebstahls wenden sich an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red