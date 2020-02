Autoaufbrecher demontieren am Wochenende Rückbank in Wolfsburg

Im Stadtteil Hellwinkel haben Unbekannte am Wochenende einen VW Touran aufgebrochen. Die Täter bauten laut Mitteilung der Polizei die komplette Rückbank des Fahrzeugs aus und ließen auch das Navigationsgerät mitgehen. Insgesamt entstand ein Schaden von 2500 Euro. Erst am Montagmittag bemerkte der Besitzer die Tat. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Diebstahl zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ereignete. In dieser Zeit habe der Touran am Straßenrand im Bereich Rosenweg, Ecke Dahlienweg gestanden. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.