Wolfsburg. In der Nacht zum Sonntag zerstören die Täter im Schachtweg und in der Fritz-Reuter-Straße die Seitenscheiben von Autos und stehlen Taschen.

Diebe brechen in Wolfsburg in Autos ein und stehlen Taschen

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte vermutlich im Vorbeigehen die günstige Gelegenheit im Schachtweg und in der Fritz-Reuter-Straße ausgenutzt und kurzerhand eine Seitenscheibe zweier Fahrzeuge zerstört. Die Täter hatten es laut Polizei in beiden Fällen auf die im Fahrzeuginnern der beiden Audis zurückgelassenen Taschen abgesehen. Im Schachtweg vergaß eine 21 Jahre alte Gifhornerin ihre Handtasche auf der Rückbank und in der Fritz-Reuter-Straße entdeckte der Täter ebenfalls auf der Rückbank eine Aktentasche 54-jährigen Fahrers. Da die Tatorte nicht weit voneinander entfernt liegen und die Tatzeiten ähnlich sind, gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen der Vorfälle setzen sich bitte mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung.