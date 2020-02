„Rockin’ Fallersleben“ will eigenständig werden

Was wird aus dem Bandfestival „Rockin’ Fallersleben“, das 2018 Premiere feierte und als Zeltveranstaltung am Samstagabend auch 2019 ins Programm des Volks- und Schützenfests integriert war? Wie am Freitag bekannt geworden war, fällt dieser Programmpunkt 2020 definitiv weg. „Rockin’ Fallersleben...