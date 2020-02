22-Jährige fährt in Fallersleben betrunken Auto

Am frühen Samstagmorgen um 4.38 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Hafenstraße in Fallersleben auf ein Auto aufmerksam, das in Schlangenlinien gesteuert wurde. Die Polizisten stoppten die 22-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Gifhorn. Ein Alkotest ergab einen Alkoholgehalt von 1,51 Promille, wie die Polizei mitteilt. Anschließend wurde der Frau im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde bis auf Weiteres untersagt. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder