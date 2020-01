Nächtliche Löschübung in der Holzchaussee

Die Übung hatte es schon ein bisschen in sich. Am Mittwochabend mussten die Freiwilligen Feuerwehren Nordsteimkes, Hehlingens und Vorsfeldes in die Holzchaussee ausrücken. Aus dem Bauernhof mit der Nummer 2 wurde ein Feuer gemeldet. Im Obergeschoss des Gebäudekomplexes mit angeschlossenen...