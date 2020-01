Einbrecher sind in Nordsteimker Wohnhaus unterwegs

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Nordsteimke am späten Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter die im Januar noch immer früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke ausgenutzt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, hatten es die Einbrecher auf Armbanduhren, Schmuck und Bargeld abgesehen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Den Ermittlungen zufolge stiegen die Täter durch die brachial aufgebrochene Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Straße Hohe Eichen ein und durchsuchten danach sämtliche Zimmer. Die Bewohner hatten ihr Haus um 16 Uhr verlassen und gleich bei der Rückkehr um 19.30 Uhr die Tat bemerkt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zeugen des Vorfalls in Nordsteimke wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.