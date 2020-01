Warum der Tourismus Wolfsburg weiterbringt

Wolfsburg. Hunderte Millionen Euro bringen die Besucher in die Stadt, ergibt eine Untersuchung, die die WMG in Auftrag gegeben hat.

Der Tourismus in Wolfsburg ist ein krisenunabhängiger Wirtschaftsfaktor, stabiler Umsatzbringer und wichtiger Arbeitgeber – zu diesem Schluss kommt die Untersuchung „Wirtschaftsfaktor Tourismus für Wolfsburg“. Diese hat die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit der Tourismusberatung dwif-Consulting GmbH und mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg realisiert, um die wirtschaftlichen Effekte des Tourismus zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden nun vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der WMG.

In seiner Begrüßung unterstrich Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Der Tourismus wird für Wolfsburg wirtschaftlich immer interessanter und bietet noch viele Chancen. Die Übernachtungszahlen waren in den vergangenen Jahren auf einem neuem Rekordhoch. Jeder Gast ist herzlich willkommen und wird zu einem Botschafter unserer schönen Stadt.“ Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, und Frederik Schröder, Bereichsdirektor Firmenkunden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, hoben im Anschluss die Bedeutung der Untersuchung hervor. Die weitreichenden Effekte des Tourismus trügen in hohem Maße zur gesamten Standort-, Freizeit- und Lebensqualität bei, wovon letztlich auch die Wolfsburger profitierten.

Um diese touristischen Effekte detailliert zu erfassen, hat die Untersuchung vielschichtige Faktoren erhoben – etwa die Ausgaben der touristischen Gäste in der Stadt, die Gesamtumsätze durch Tages- und Übernachtungstourismus, profitierende Branchen sowie die Effekte auf Einkommen, Beschäftigung und Steuereinnahmen der Stadt.

Besonders sticht der Bruttoumsatz hervor, der im Jahr 2018 durch den Wolfsburger Tourismussektor erwirtschaftet wurde: Knapp

400 Millionen Euro wurden demnach mit insgesamt 8,84 Millionen Aufenthaltstagen erzielt. Mit

260,5 Millionen Euro entfällt der größte Anteil daran auf die Tagesgäste der Stadt, Übernachtungsgäste erwirtschafteten rund 135 Millionen Euro. Von diesen Umsätzen profitiert weiterhin eine Vielzahl von Betrieben aus den unterschiedlichsten Branchen. Zu den größten Profiteuren zählten im Erhebungsjahr 2018 das Gastgewerbe mit 150 Millionen Euro sowie der Einzelhandel mit 160 Millionen Euro Umsatz. Auf weitere Dienstleistungen im touristischen Umfeld entfallen 86 Millionen Euro Bruttoumsatz. Auch die Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen sind beträchtlich. So beläuft sich das durch den Tourismus bedingte Steueraufkommen aus Einkommen- und Mehrwertsteuer auf rund 37,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Einnahmen aus Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer und weitere Tourismusabgaben. Die vollständige Untersuchung gibt es unter www.wmg-wolfsburg.de.