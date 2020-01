Star-Wars-Gottesdienst in Nordsteimke ist ein Erfolg

Das neue Jahr begann in der Kirchengemeinde Nordsteimke gleich mit einem Gottesdienst der besonderen Art: Am Sonntagabend fand in der St.-Nicolai-Kirche ein Star-Wars-Gottesdienst statt. Unter dem Motto „Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ wurden Filmszenen und Filmmusik aus der beliebten Saga gezeigt. Es ging um den Kampf zwischen Gut und Böse und wie der auch bei uns im Christentum und in...