Unbekannte brechen Dienstagnacht in Wolfsburg Taxi auf

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem in der Nacht zum Dienstag aufgebrochenen Taxi. Den Ermittlungen nach hatten die Täter es auf das mobile Taxameter des Fahrzeugs abgesehen. Außerdem ließen sie den Fahrzeugschein ebenfalls mitgehen. Das Taxi hat laut Polizeimitteilung über Nacht am Fahrbahnrand in der Halberstädter Straße nahe der Kreuzung zum Dresdener Ring gestanden. Die Täter zerstörten kurzerhand eine Seitenscheibe des Fahrzeugs und griffen ins Innere. Zeugen wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.

