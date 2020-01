Diebe stehlen zwei hochwertige Autos in Neuhaus

Neuhaus. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die Autobahn schließt sich an. Mit hoher Geschwindigkeit entkamen die Diebe in Polen.

In der Nacht zum Mittwoch sind in Neuhaus zwei Audi A6 Avant im Gesamtwert von 120.000 Euro entwendet worden. Da die Tatorte in Neuhaus nicht weit voneinander entfernt liegen und zeitlich eng miteinander verknüpft sind, gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. In beiden Fällen entkamen die Autodiebe nur knapp den Fahndern der Bundespolizei auf der Bundesautobahn 15 bei Cottbus. Sie entwischten mit hoher Geschwindigkeit ins benachbarte Staatsgebiet nach Polen.

Den Ermittlungen zufolge hatten die beiden Besitzer der Fahrzeuge den eigentlichen Diebstahl in der Nacht noch nicht bemerkt. Im Wollgrasweg habe der weiß lackierte Avant in einer Grundstückseinfahrt und in der Straße Am Steinkopf unter dem Carport auf einem Privatgrundstück gestanden. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.

In beiden Fällen waren die hochwertigen Fahrzeuge mit Keyless-Go-Technik ausgestattet, also einer Möglichkeit, ein Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu öffnen und auch durch Betätigen des Startknopfes den Motor zu starten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die gewieften Täter die permanenten Signale des Keyless-Go-Funkschlüssels mit dem Fahrzeug für den Diebstahl nutzten. Eine wirksame Methode, um derartige Diebstähle zu verhindern, so ein Beamter, sind spezielle Schlüsseletuis, die genau diese Kommunikation zwischen Schlüssel und Fahrzeug per Funkwellen blockieren.