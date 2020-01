Bei Spaß-Wettbewerb geht es in zehn Sekunden einmal um Wolfsburg

Nicht schneller oder langsamer, sondern in exakt in zehn Sekunden soll Wolfsburg umrundet werden. Das ist das Ziel eines Spiels der Firma Sportstation, dessen Auftakt nun in der City-Galerie stattfand. Der Wettbewerb „Rund um Wolfsburg in zehn Sekunden“ soll Alt wie Jung ansprechen. In Herzform ist...