76-jährige Wolfsburgerin dankt ihrem Lebensretter

Verdiente Ehrung für eine ganz besondere Tat: Der Wolfsburger Marcel Becker rettete im Sommer bei einem Wohnhausbrand in der Bonhoefferstraße in Detmerode seiner 76-jährigen Nachbarin das Leben. Dafür verlieh ihm Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius eine Rettungsmedaille. Überreicht wurden Medaille und Urkunde von Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Montag im Rathaus. Bei der Auszeichnung dabei war auch Gerda „Struppi“ Köppe, die...