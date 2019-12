Wolfsburger Grundschüler bauen zehn Holzsand-Spielzeugkisten

Kürzlich erlebten die Schüler der dritten Klasse an der Friedrich-von-Schiller-Grundschule einen ganz besonderen Schultag: Im Oktober wurde ein ehrenamtliches Projekt zwischen der Grundschule und Volkswagen pro Ehrenamt ins Leben gerufen. Nach einigen Gesprächen, Ideensammlungen, Planungen und Vorbereitungen war es soweit. Das Team von VW besuchte die Klasse 3a/d. Die Schüler waren laut Mitteilung mit großer Unterstützung fleißig wie die Heinzelmännchen. Es wurde einen Tag lang gemessen, geschliffen, gebohrt, geschraubt, gestrichen und gebaut. Mit dem Ergebnis sind alle sehr zufrieden, denn am Ende des Tages waren zehn große Holzsand-Spielzeugkisten entstanden. Diese werden bald an alle Klassenstufen der Grundschule überreicht.

