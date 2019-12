Mohrs: Muss man Millionen sparen, bleibt das nicht ohne Folgen

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat unserer Zeitung seine Weihnachtsbotschaft geschickt. Im Folgenden der leicht gekürzte Wortlaut: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist ein gutes Jahr, das hinter uns liegt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv, der Arbeitsmarkt boomt. Noch nie arbeiteten so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wolfsburg, noch nie gab es so viele Einpendler.

Auch die familienfreundliche Politik der Stadt Wolfsburg zeigt Früchte: Die Zahl der Geburten in Wolfsburg steigt weiter. Das ist ein Grund zur Freude, aber es stellt uns auch vor Herausforderungen. Der Platzbedarf in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen nimmt zu. Im Februar wurde etwa die Awo-Kita Kreuzheide neu eröffnet, weitere Kitas sind in Planung. Zu schaffen macht uns derzeit der Fachkräftemangel, es werden händeringend Erzieher gesucht, um den steigenden Betreuungsbedarf tatsächlich stillen zu können.

Damit Menschen, die Wolfsburger werden wollen, auch Wolfsburger werden können, setzen wir die Wohnbauoffensive fort. Überall im Stadtgebiet entsteht Wohnraum für verschiedene Ansprüche. 2019 zogen bereits die ersten Mieter von Neuland und Volkswagen Immobilien in die Neubaugebiete Hellwinkel-Terrassen und Steimker Gärten ein. Auch das Projekt ,Wohnen für alle‘, das bezahlbaren Wohnraum im Fokus hat, schreitet unter anderem am Schlesierweg voran.

Unsere Stadt steht also nicht still, auch wenn zurzeit das Thema Sparen an vielen Stellen mitklingt. Das ist zugegeben kein Thema, das Freude macht. Die Stadt Wolfsburg kann aber nur dann voll handlungsfähig bleiben, wenn sie es schafft, dass Ausgaben und Einnahmen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Hinter den Kulissen war das Jahr 2019 deshalb geprägt von der Haushaltsoptimierung. Es ging darum, Sparpotenziale auszumachen sowie Quellen für Mehreinnahmen zu finden. Muss man Millionen einsparen, bleibt dies nicht ohne spürbare Folgen. Wir haben jedoch versucht, ein ausgewogenes Paket zu schnüren. Fast alle Bevölkerungsgruppen in allen Stadt- und Ortsteilen, aber auch Verwaltung und Politik sind von den Sparvorschlägen betroffen – jedoch immer mit Maß und Blick auf soziale Härten.

Mit der Initiative #WolfsburgDigital macht sich die Stadt gemeinsam mit Volkswagen auf den Weg zur Modellstadt für Digitalisierung. Zahlreiche Projekte sind in der Umsetzung. So nahmen beide Partner an der e-Mobility-Station den ersten Schnellladepark für Elektrofahrzeuge in Wolfsburg in Betrieb. Dank der Ernennung zur 5G-Modellregion und zum Modellprojekt Smart Cities erhält Wolfsburg zusätzliche Fördergelder. 2020 soll die Markthalle als digitales Zentrum ihre Türen öffnen. Priorität hat bei uns auch das Thema Mobilität. Car-Sharing, Bike-Sharing, bedarfsgerechte IT-gestützte Mobilitätsangebote, Online-Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr, intelligente Verkehrssteuerung – all das gibt es schon, aber noch nicht in Wolfsburg. Das soll sich ab 2020 ändern, auch wenn manche Projekte vielleicht auch länger dauern.

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich fröhliche Feiertage sowie alles Gute, Gesundheit und Glück für das neue Jahr!“