Wolfsburger sensibilisieren für bewussten Kleidungskauf

Bangladesch scheint so weit entfernt zu sein – lautet eine Zeile in George Harrisons Lied für Bangladesch; doch in der Ausstellung „Kleidung im Raum für Zukünfte“ war das ferne, asiatische Land ganz nahe. Eindrucksvolle Bilder und beklemmende Texte erinnerten im Alvar-Aalto-Kulturhaus an den...