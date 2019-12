Diebe stehlen aus Supermarkt in Wolfsburg Zigarettenschachteln

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.29 Uhr, gab es einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Reislinger Straße, Höhe Kiebitzweg, in Wolfsburg. Die Täter zerstörten laut Mitteilung der Polizei die Glasfüllung der Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zu dem Markt. Sie stahlen eine erhebliche Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646215 in Verbindung zu setzen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder