Forderte Opfer 50.000 Euro von einem Wolfsburger?

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft hatte es in sich: Ein 40-jähriger Wolfsburger soll eine 35-jährige Wolfsburgerin gewürgt und versucht haben, ihr das Portemonnaie zu stehlen. Für die Tat am 7. März um 21.30 Uhr musste sich der Mann am Montag vor dem Schöffengericht am Wolfsburger Amtsgericht...