Heute Urteil im Wolfsburger Messerstecher-Prozess

Das Schwurgericht am Landgericht Braunschweig wird heute Vormittag im Wolfsburger Messerstecher-Prozesses das Urteil verkünden. Der Ukrainer Sergej H.-W. (47) hatte am Pfingstmonat in seiner Wohnung in der Nordstadt seine Frau (45) mit einem Messer angegriffen. Ihre Verletzungen waren so schwer,...