Kritik an Ausdünnung des Wolfsburger Busfahrplans

„Neuer Werbeslogan: Weniger Leistung! Für mehr Geld!“, „Noch weniger Service, aber Fahrpreiserhöhung. Läuft.“ So kommentierten Menschen auf Facebook in der vergangenen Woche die Ankündigungen des Verkehrsverbundes Region Braunschweig, die Fahrpreise – auch in Wolfsburg – zum 1. Januar zu erhöhen, und der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft, Busverbindungen zu streichen. Angesichts der Länge der WVG-Auflistung und eines Pressetextes, in...