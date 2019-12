Feuer in Hehlingen – es war Brandstiftung

200.000 Euro beträgt der Schaden an der ehemaligen Gaststätte in Hehlingen. Ermittler der 1. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg hatten einen Sachverständigen beauftragt, der am Freitagvormittag seine Untersuchungen anstellte. Das Ergebnis lautet, wie zu erwarten war: Brandstiftung,...