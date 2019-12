Suppenverkauf der Lions für guten Zweck in den Wolfsburger DOW

Der Lions-Club New Generation lädt für Samstag von 11 bis 18 Uhr zum Suppenverkauf in die Designer Outlets Wolfsburg.

Wolfsburg. In dem Outlet-Center bietet der Verein „Elfen helfen“ ab heute bis Samstag in seinem Pop-Up-Shop Kleidung an.

An diesem Wochenende stehen die Designer Outlets Wolfsburg im Zeichen des Charity-Shoppings. Am heutigen Donnerstag eröffnete ein Pop-Up-Shop des Vereins „Elfen helfen“. Der Verein ist in der Region schon relativ bekannt und gut aufgestellt und näht Kleidung für Sternenkinder, Frühchen und kleine Kämpfer. Um diese Kleidung, die die Wolfsburger Elfen spenden zu finanzieren, verkaufen die Mitglieder noch bis Samstag Baby-Bekleidung und Accessoires. „Nach dem Erfolg im Sommer freuen wir uns, dass wir die Elfen bei uns nochmals im Weihnachtsgeschäft begrüßen können und diesen tollen Verein unterstützen können – für uns ist es wichtig, dass wir solchen Vereinen auch eine Plattform geben und uns in der Region engagieren“, so Center-Manager Michael Ernst.

Neben dem weihnachtlichen Programm, welches die Kunden an dem Wochenende erwartet mit einem Posaunenchor am Freitag-nachmittag und dem Nikolaus am Samstag, wird der Besuch von Paul Janke, besser bekannt als „der Bachelor“ sein, heißt es in der Mitteilung der Designer Outlets weiter. Janke soll laut Mitteilung im Auftrag des Centers die Verkäufe im Pop-Up-Shop der „Elfen helfen“ ankurbeln und wird am Freitag, 6. Dezember, ab 16 Uhr im Shop zu finden sein und für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Am Samstag wird es von 11 bis 18 Uhr einen Charity-Suppenverkauf von dem Lions-Club New Generation Wolfsburg geben. Die Einnahmen werden komplett gespendet und gehen an das Hospizhaus in Wolfsburg.