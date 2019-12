In Wolfsburg ist eine Frau aus einer Kurve gerutscht. Grund: Sie war noch mit Sommerreifen unterwegs, wie die Polizei feststellte (Symbolbild).

Wolfsburg. 3000 Euro Sachschaden, ein Punkt und Bußgeld sind das Ergebnis eines Unfalls in Wolfsburg, der mit Winterreifen wohl nicht passiert wäre.

Sommerreifen – BMW-Fahrerin kommt in Wolfsburg von Fahrbahn ab

Bei einem Unfall ist in Wolfsburg am Samstagmorgen ein Sachschaden von 3000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Frau rutscht in Wolfsburg aus der Kurve

Laut Polizei befuhr eine 21-Jährige aus Braunschweig mit ihrem BMW die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Rabenbergstraße kam sie mit ihrem heckgetriebenen Fahrzeug ins Schleudern, rutschte über die angrenzende Grünfläche und den Radweg und kam erst an der sich anschließenden Böschung zum Stehen. Glücklicherweise blieb sie dabei unverletzt.

Bei der sich Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell den Grund fest: Der PKW der jungen Frau war immer noch mit Sommerreifen ausgerüstet, was auf Grund der vorliegenden winterglatten Fahrbahn zu dem nicht mehr kontrollierbaren Fahrverhalten und letztendlich zu dem Unfall geführt hatte.

Sommerreifen – ein Punkt und 120 Euro Bußgeld

Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Folgen sind ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister. Am 3-er BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, Fahrzeuge unverzüglich mit der erforderlichen Bereifung auszurüsten. Autofahrer würden damit damit einen aktiven Beitrag zu ihrer und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer leisten, so die Polizei abschließend.