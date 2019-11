Auch der Nikolaus schaut am Nachmittag in Westhagen vorbei

Klein, aber fein – so lässt sich der Weihnachtsmarkt im Einkaufszentrum Westhagen charakterisieren. Er findet am Freitag, 6. Dezember, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr statt. Zwischen großem Tannenbaum und Schulzentrum darf dann geschlemmt und in gemütlicher Runde verweilt werden. Der Markt mit seinen...