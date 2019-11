Als der Wolf durch Wolfsburg fuhr

Wenn der Wolf durch die Stadt fährt, schauen alle Bürger in Erwartung des nächsten von ihm thematisierten Problems auf ihn, für das er sogleich auch stets einen Ratschlag parat hat. Die Karikaturreihe „Der Wolf fährt durch die Stadt“ startete in den 1950er-Jahren und erschien unregelmäßig in der Sonnabend-Ausgabe der Wolfsburger Nachrichten bis in die 1960er-Jahre hinein. Die Zeichnungen stammten vom Braunschweiger Zeichner Adolf Otto Koeppen. Die Themen umfassten laut Stadt etwa kommunale Fragen, Bauvorhaben innerhalb der Stadt, besondere Ereignisse wie beispielshalber Konzerte oder Vorträge und andere Tagesthemen der Stadt. Der Wolf gab den Bürgern Empfehlungen, die deren Alltag erleichtern sollten. Das Themenspektrum reichte von fehlenden oder verdreckten Parkplatzmarkierungen bis hin zum monierten Mangel an Bussen.

Auch der Nachwuchs der Stadt Wolfsburg fand in den Karikaturen Erwähnung. So wurde am Pfingstwochenende 1955 unter anderem darauf aufmerksam gemacht, dass dieser auf den Straßen der Stadt spielen müsste: „Wagen an Wagen und dazwischen Kinder über Kinder! Verträgt sich nicht miteinander“, knurrt der Wolf in der Archivalie des Monats des Instituts für Zeitgeschehen. „Sind hinter den Häusern Plätze und Höfe. Ist also alles da, nur für die Kinder kein Spielplatz“, beschwert sich der Wolf über den Umgang mit den Kleinsten der Stadt.

Die dazugehörige Karikatur zeigt eine belebte Straße in der Volkswagenstadt. Am rechten Bildrand ist ein Bürgersteig zu erkennen, auf dem ein Kind Fahrrad fährt – unter aufmerksamer Beobachtung der Mutter, die das rege Treiben auf und neben der Straße im Blick hat. Dort spielen die Kinder mit einem Ball und laufen unachtsam über die Straße. Vor dem spielenden Nachwuchs ist ein VW-Käfer zum Stehen gekommen, aus dem der Wolf seinen Kopf steckt. Er hat diesen in Richtung der Spielenden gereckt und ruft etwas in ihre Richtung.

Tatsächlich war die Geburtenrate in den 1950er-Jahren in Wolfsburg auffällig hoch. Zwischen 1947 und 1965 überstieg sie die Niedersachsens bezogen auf je 1000 Einwohner deutlich und war auch höher als in den weiteren Bundesländern der Bundesrepublik. Doch gab es zu dieser Zeit andere Baustellen in der noch jungen Stadt, die vermutlich dringlicher waren als der Bau von Spielplätzen. Heute befinden sich in und um Wolfsburg gut 150 Spielplätze, die den Kindern Möglichkeiten geben, sich auszutoben.