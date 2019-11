Trickdieb gibt sich in Wolfsburg als Trödelsammler aus

Eine 91-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße erhielt am vergangenen Donnerstag, 7. November, unerwarteten Besuch, wie die Polizei mitteilt. Zur Mittagszeit klingelte ein Unbekannter an ihrer Tür, der angab, Trödelsammler zu sein und entsprechende Handzettel in die Briefkästen des Wohnviertels geworfen zu haben. Er würde Antiquitäten, Schmuck, Besteck und Pelze aufkaufen. Weil auch ihr Ehemann zu Hause war, ließ die Seniorin den Mann ins Haus. Dort sei dieser dann recht forsch vorgegangen und habe sich alles Mögliche angesehen. Schließlich habe er sich Sachen zurücklegen lassen, um diese später bei Abholung zu bezahlen. Auch an etwas vorgefundenem Zahngold habe er Interesse gezeigt. Die angekündigte Rückkehr blieb aus. Das Zahngold ist seitdem verschwunden. Der Dieb wird als gepflegter, mittelgroßer und schlanker Endzwanziger beschrieben, eventuell aus dem Mittelmeerraum, der akzentfreies Deutsch gesprochen habe. red

