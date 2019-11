Wolfsburg: Taschendiebe in der Innenstadt aktiv

Im Laufe des Dienstags wurden in der Innenstadt drei Taschendiebstähle registriert.

Betroffen waren drei Passantinnen im Alter von 35 bis 89 Jahren, wie die Polizei mitteilt. In allen Fällen haben die Opfer aus Wolfsburg die eigentliche Tat erst später bemerkt. Die Beute der Langfinger erstreckt sich neben wenig Bargeld auf Ausweispapiere, Versicherungskarten sowie EC- und Kreditkarten. In

allen drei Fällen gelang es den Tätern, die Geldbörse jeweils aus den Handtasche ihrer Opfer zu stehlen, während die Betroffenen sich in einer Bäckerei oder an der Bushaltestelle aufhielten. Die Polizei weist darauf hin, dass die meisten Trick- und Taschendiebe in Teams arbeiten und arbeitsteilig vorgehen: Während der eine Täter eine Person ablenkt, begeht ein Mittäter den Diebstahl. red

