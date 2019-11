Einbrecher sind am Sonntag im Rabenberg aktiv

Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte im Stadtteil Rabenberg in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bislang steht laut Polizei nicht fest, ob die Täter auch Beute machten. Vermutlich nutzten die Täter die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus, so ein Beamter. Den Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster der Wohnung in der Rabenbergstraße gewaltsam aufgebrochen. Die Bewohner hatten schon morgens ihre Wohnung verlassen und waren gegen 19 Uhr wieder zurückgekehrt. Zeugenhinweise unter (05361) 46460.

