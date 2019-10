Fast 850 Gäste bei historischen Stadtrundgängen in Fallersleben

Fallersleben. Der Kultur- und Denkmalverein veranstaltet in diesem Jahr 24 Führungen. Die Teilnehmer kommen aus dem In- und Ausland.

Das Theater-Team des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben war in diesem Jahr von April bis Oktober stark gefragt. 22 Frauen und Männer zeigten beim Rundgang durch den Schlosspark und Teile der Altstadt Szenen aus der etwa 1000-jährigen Geschichte der Hoffmannstadt, schreibt die Vorsitzender Bärbel Weist in einer Mitteilung. Die Theaterspieler trugen Bekleidung aus der Zeit, in der die Ereignisse stattgefunden haben. Zu sehen waren König Otto I, ein Mönch im Auftrag des Herzogs Friedrich aus Celle, Handwerker, Brau- und Fischerei-Meister, Mägde, Zeitungsverkäufer, Zöllner, französische Soldaten, Amtsschreiber, Forstaufseher, Polizeirat, Postbediensteter und viele andere. Aktuell in das Programm wurde etwa eine Szene aus der Zeit, als es zwischen Fallersleben und Halberstadt schon Handelsverbindungen gab, aufgenommen. Eine weitere neue Theaterszene befasste sich mit dem Bürgereid und den Bürgerrechten.

Als Kinder der Grundschule Fallersleben mitmachen, wurde eine Theaterszene aus Hoffmanns Kindheit gezeigt. Die Teilnehmer kamen in diesem Jahr aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus Österreich, der Schweiz, der Slowakei, aus den USA, aus Spanien und Mexiko. Fast alle Besucher nutzten die Teilnahme an den Stadterlebnisführungen zu einer Einkehr in Restaurants, Cafés und Eisdielen in Fallersleben. 24 Stadterlebnisführungen hat es in 2019 gegeben, außerdem vier Aufführungen mit Theaterszenen und Liedgut. 836 Menschen haben sich über die authentischen, temperamentvollen und abwechslungsreichen Szenen gefreut. Die offiziell letzte Stadtführung fand am Sonntag, 20. Oktober, statt. Mit einem gemeinsamen Essen der Theaterleute klang die Theater-Saison aus. red