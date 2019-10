18-Jährige beschädigt beim Ausparken Auto in Wolfsburg

Die Polizei sucht den Fahrer eines VW Up, dessen Fahrzeug am frühen Sonntagnachmittag in der Kleiststraße von einer 18 Jahre alten Golf-Fahrerin beschädigt wurde. Vermutlich entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro, als die junge Fahranfängerin um 13.40 Uhr ausparkte und dabei den Up touchierte, schreibt die Polizei. Die 18-Jährige war erst weitergefahren und bemerkte jedoch wenig später den eigenen Unfallschaden. Als sie umgehend zur Unfallstelle zurückfuhr, habe der beschädigte Up schon nicht mehr dort gestanden, erläuterte die Golf-Fahrerin später den Beamten. Daher hoffen die Ermittler, dass sich der Fahrer mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung setzt.

