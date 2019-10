Auffahrunfall sorgt für Leichtverletzte in Vorsfelde

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Mittwochnachmittag in Vorsfelde. Eine 52 Jahre alte Golf-Fahrerin aus Wolfsburg wurde leicht verletzt, als sie gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung Neuhäuser Straße, Ecke Dieselstraße vor einer roten Ampel anhalten musste. Ein nachfolgender Fahrer eines weißen Transporters sei aufgefahren, habe kurz angehalten und danach seinen Weg geradeaus in Richtung Reislingen fortgesetzt, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, schreibt die Polizei weiter. Die 52-Jährige wurde nach der Karambolage zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum gebracht. An dem Golf entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Beamten unter (05363) 992290.

