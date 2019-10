Wolfsburger Badeland eröffnet sanierte Sauna-Landschaft

Wolfsburg. In den vergangenen Monaten haben zehn Firmen Wartungs- und Reparaturarbeiten realisiert. Die Wiedereröffnungsfeier findet am 25. Oktober statt.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Trink- und Warmwasseranlage im Saunabereich sind abgeschlossen. Das Badeland freut sich auf zahlreiche Gäste, wenn am Freitag, 25. Oktober, ab neun Uhr, die Saunaanlage wieder in Betrieb genommen wird. Ab 17 Uhr findet dann gemeinsam mit allen Stammgästen, Saunafans und Wellnessliebhabern das Eröffnungsevent statt.

Die Saunaanlage ist an diesem Freitag, 25. Oktober, bis 23 Uhr geöffnet. An dem langem Saunaabend stehen besondere Aufgüsse und kulinarische Höhepunkte auf dem Programm. Besonders freuen dürfen sich die Besucher auf Andy Hacker, der bereits mehrfach an deutschen Saunameisterschaften teilgenommen hat und seinen Aufguss „Christopher Kolumbus“ präsentieren wird. Am ersten Wochenende nach der Eröffnung gewährt das Badeland allen Saunafans einen „Welcome-Back-Rabatt“ auf die Saunatageskarte von 25 Prozent. Die Aktion gilt von bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober. In den vergangenen Monaten wurden im Saunabereich des Badelandes neben der kompletten Erneuerung des Leitungssystems die Duschbereiche saniert und neu geordnet sowie umfangreiche Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Im Außenbereich ist zudem die Banja- Sauna technisch modernisiert und bedarfsgerecht erweitert worden. In der Sauna können jetzt dank der Installation eines neuen Ofens mehr Aktionsaufgüsse stattfinden. An der Sanierung waren zehn Firmen beteiligt, die alle aus der Region Wolfsburg kommen.