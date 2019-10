Wolfsburg: Polizei stoppt Mopedfahrer mit unerlaubtem Auspuff

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 41-Jährigen gestoppt,

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 41-Jährigen gestoppt, da er mit seinem Kleinkraftroller die Beamten mit Tempo 80 im Tunnel von Heinrich-Nordhoff-Straße zur Dieselstraße überholt hatte. Da dort für diese Fahrzeuge mit einem Versicherungskennzeichen ein Tempolimit von 45 Kilometern pro Stunde gilt, schauten die Polizisten genauer hin. Hierbei zeigte sich, dass an dem Roller der Marke Aprilia ein nicht erlaubter Racing-Auspuff angebracht war. Der Roller wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass die Motordrosselung des Kleinkraftrollers entfernt wurde, so ein Beamter abschließend.