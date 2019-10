Herbstmarkt sorgt ab Donnerstag in Vorsfelde für Sperrungen

Vorsfelde. In der Altstadt ist die obere Lange Straße ab der Einmündung Kattenstraße/Meinstraße für den Kraftfahrzeugverkehr, also auch für die Busse, dicht.

Anlässlich des Herbstmarktes wird von Donnerstag, 17., bis Freitag, 18. Oktober, in der Vorsfelder Altstadt die obere Lange Straße ab der Einmündung Kattenstraße/Meinstraße gesperrt. Die Sperrung beginnt am Donnerstag gegen 6.45 Uhr und dauert am Freitag bis etwa 20 Uhr. Darüber informieren die Stadt und die WVG.

Die Sperrung betrifft den gesamten Kraftfahrzeugverkehr, also auch die Buslinien 201, 203 und 265. Für die Dauer der Absperrung können daher die Haltestellen „Ütschenpaul“ sowie „Petruskirche“ und „Obere Tor“ in der Langen Straße stadtauswärts nicht angefahren werden. Die Umleitung der Buslinien stadtauswärts (in Richtung Wendschott) erfolgt über die auf Höhe der Feuerwehr eingerichtete Ersatzhaltestelle in der Straße „An der Meine“, die Straße „Roßplatz“ und die Max-Valentin-Straße. Ab der Haltestelle „Im Eichholz“, stadtauswärts, wird der normale Linienverlauf wieder aufgenommen. Der Buslinienverkehr stadteinwärts ist nicht beeinträchtigt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geänderte Verkehrsregelung und die Haltverbote in der oberen Langen Straße zu beachten.