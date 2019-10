Wolfsburger Katze Alba wünscht sich einen entspannten Haushalt

Als Katze Alba im März dieses Jahres ihren Weg ins Tierheim Wolfsburg findet, ist sie nur noch ein Häufchen Elend. Verfilzt, abgemagert und dem Geruch nach zu urteilen schwer krank. Das Tierheimpersonal findet sie ausgesetzt in einer Box vor der Tür in Sülfeld. Als wäre dies für die betagte Katzendame mit ihren geschätzten zwölf Jahren nicht schon genug, leidet Alba seither massiv unter dem Alltag im Tierheim. Ihre einzige Hoffnung ist nun eine schnelle Vermittlung beziehungsweise eine Pflegestelle, in der sie ihren Lebensabend verbringen darf.

„Alba hat am Anfang nur geschrien, war sehr scheu und ließ sich nicht anfassen. Wir haben ihre Box in der Quarantänestation mit einem Laken abgehängt, damit sie zur Ruhe kommen konnte“, erinnert sich Tierpflegerin Melanie Puschmann. Nur sehr langsam findet Alba in den Tierheimalltag, der sie weiter fordert. Immer wieder leidet die Kätzin an Erbrechen und Durchfall, ein sehr deutliches für Stress. „Andere Katzen sind für sie ein Problem und auch der Geräuschpegel ist ihr auf Dauer einfach zuviel“, erzählt Puschmann.

Hinzu kommt nun eine Schilddrüsenüberfunktion, die derweil mit Medikamenten aber gute Erfolge zeigt: „Ihr Fell glänzt wieder und sieht nicht mehr so rupfig aus wie am Anfang. Alba hat auch wieder angefangen, sich zu putzen“, freut sich Puschmann. Das anfängliche Kreischen in der Box hat nachgelassen, mittlerweile darf Alba stundenweise durch „ihren“ Flur stromern und nutzt sogar schon den anliegenden gesicherten Katzenbalkon.

Dennoch ist der Zustand für Alba nicht tragbar. In solchen Fällen arbeitet das Tierheim Wolfsburg mit Pflegestellen, denn weder soll ein Tier unter großem Stress leiden, noch im Tierheim sterben. „Manchen Tieren können wir einfach nicht gerecht werden, weil sie sich an ein Leben bei uns nicht gewöhnen können, es körperlich nicht schaffen oder psychisch so angeschlagen sind, dass sie zunächst irgendwo zur Ruhe kommen müssen“, erklärt die Tierpflegerin. „Für Alba wünschen wir uns einen entspannten Haushalt, ohne weitere Tiere und Kinder. Wir wünschen uns Menschen, die sie so nehmen wie sie ist und ihr tolles Wesen erkennen“, sagt Puschmann.

Bei einer Pflegschaft entstehen keinerlei Kosten, es sei denn, die Pflegefamilie möchte etwas übernehmen. Die tierärztliche Versorgung, Futter, Ausstattung – eben alles, was so ein Tier benötigt, wird vom Tierheim Wolfsburg gestellt. Einzig die Liebe und die Bereitschaft Zeit in ein altes oder Pflegebedürftiges Tier zu stecken, ist die Aufgabe der Pflegefamilien.

Doch nicht nur für die „alten und kranken Felle“, auch für jene Pelzgesichter, die gerade erst im Leben ankommen, sucht das Tierheim immer wieder Pflegestellen: „Die Aufzucht von Babykatzen, egal ob mit oder ohne Mutter, ist sehr zeitintensiv. Das würden wir hier im Alltag gar nicht leisten können“, berichtet die Tierpflegerin weiter.

So ist insbesondere im Frühjahr und im Herbst das Engagement der heimischen Tierschützer gefragt, die sich gerne die Nächte um die Ohren schlagen und mit einem zufriedenen Schmatzen der Mini-Tiger belohnt werden.

Wer sich als Pflegestelle für Alba oder generell als Pflegestelle zur Verfügung stellen möchte, kann sich im Tierheim Wolfsburg zu den Sprechzeiten (Montag und Dienstag von 9.30 bis 13 Uhr; Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 16.30 Uhr) unter 05362) 51063 melden.