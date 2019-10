So schnell will er das Thema nicht ad acta legen: Nach der Absage der Stadtverwaltung für einen Vorschlag zur Verkehrssituation an der Einmündung Erich-Netzeband-Straße/Hinterm Hagen hat CDU-Fraktionssprecher André-Georg Schlichting nachgelegt. Es ist ein neuralgischer Punkt in Fallersleben, wo es...