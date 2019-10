Neuland pflanzt in Wolfsburg 24 von 40.000 Bäumen

Die Straße Am Finkenhaus macht in Höhe des Hauses Nummer 4 einen Bogen, der wie viele Straßen dieses Quartiers in den Stadtwald führt. Mittwochfrüh begann dort eine kleine Pflanzaktion, regional zwar, aber eingebunden in ein weltweites Vorhaben: „In Äthiopien und Indien sind vor Kurzem 350...