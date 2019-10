Vorsfelde: Autofahrer trinkt Bier, als die Polizei vorbeifährt

Auf der Westumgehung in Richtung Bundesstraße 188 war der 23-Jährige unterwegs.

Zwei Polizeibeamte haben gestaunt, als sie am frühen Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr die Westumgehung Vorsfelde in Richtung Bundesstraße 188 befuhren. Ihnen kam ein silberner Mazda entgegen, und im Vorbeifahren sahen die beiden Beamten, wie der Fahrer einen kräftigen Schluck aus einer Bierflasche nahm, schreibt die Polizei.

Die beiden wendeten und nahmen die Verfolgung des Mazda auf, der mittlerweile nach Velstove abgebogen war. Dort konnten die Beamten den Wagen in der Straße Zum Plümer stoppen und den Fahrer kontrollieren. Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen 23 Jahre jungen Autofahrer aus dem Landkreis Gifhorn. Im Fahrzeug befanden sich sowohl im Fußraum des Beifahrers wie auch im hinteren Fahrzeugbereich mehrere leere Bierflaschen. Ferner konnten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 1,87 Promille. Daraufhin wurde dem jungen Mann auf der Dienststelle in Wolfsburg durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.