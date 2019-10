Langjährige Ratsmitglieder Krüger und Enversen geehrt

Sabah Enversen und Ralf Krüger gehören seit 35 beziehungsweise 30 Jahren dem Wolfsburger Rat an. Dafür wurden die beiden SPD-Mitglieder zu Beginn der Ratssitzung am Mittwoch geehrt. Enversen sei der am längsten amtierende Ratsherr, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der die Ehrung vornahm....