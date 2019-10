WVG: Fahrplan-Änderung ist bis auf Weiteres vertagt

SPD, CDU, PUG und Linke/Piraten haben am Dienstag in einem gemeinsamen Antrag gefordert, die WVG-Pläne für einen ausgedünnten Busfahrplan abzuändern. Wie berichtet, hat die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft vorgeschlagen, in Zeiten geringer Busauslastung Buslinien zusammenzuführen und die Zahl der Fahrten werktags ab 20 Uhr, samstags vor 10 und nach 18 Uhr sowie an den kompletten Sonn- und Feiertagen zu reduzieren. Das Anfang September...