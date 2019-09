Mehr als 1000 Entchen starten bei Wolfsburger Entenrennen

Einige grüne, viele gelbe Quietscheentchen gingen am Sonntag beim ersten Entenrennen an den Start. Für den guten Zweck versteht sich: Die „Vier für Wolfsburg“ hatten sich für die Veranstaltung stark gemacht. Mit Erfolg: Weit mehr als 1000 Enten waren in der Autostadt dabei. Die besten Plätze am kleinen Kanal in der Nähe des Zeithauses waren schnell besetzt. Die kleineren Mädchen und Jungen wurden auf die Schulter oder den Arm genommen....