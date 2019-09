Stadt Wolfsburg sagt Wildschweinjagd auf dem Waldfriedhof ab

Die Stadt hat die für diesen Sonntag, 29. September, angekündigte Wildschweinjagd auf den Grünflächen des Waldfriedhofs am Freitag kurzfristig abgesagt. „Witterungsbedingt muss die Bejagung der Wildschweine am Sonntagmorgen auf dem Waldfriedhof verschoben werden. Das Friedhofsgelände ist daher für Besucher geöffnet“, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung am Freitag mit. Ein neuer Termin werde aktuell mit dem Kreisjägermeister abgestimmt. Die Maßnahme müsse durchgeführt werden, um weitere Zerstörungen auf dem Areal des Friedhofes und besonders an Grabstätten durch das Schwarzwild zu verhindern. red

