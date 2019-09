Diebe brechen in Fallersleben in Baucontainer und Bauwagen ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in Fallersleben in einen Baucontainer und ein Baufahrzeug eingebrochen. Die Täter erbeuteten eine Digitalkamera. Insgesamt gehen die Beamten von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus. Am Dienstagmorgen zu Arbeitsbeginn stellten Firmenangestellte den aufgebrochenen Container in der Herzogin-Clara-Straße nahe der Färberstraße fest und informierten die Polizei. Danach zeigte sich, dass die Unbekannten auch eine VW Crafter der Baufirma aufgebrochen hatten. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter (05362) 967000 in Verbindung.

