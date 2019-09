Wolfsburg: Autofahrer nimmt unter Drogen Polizei die Vorfahrt

Wolfsburg. Um kurz nach 22 Uhr kam es am Sonntagabend am Zentralen Omnibusbahnhof zu der Situation. Dem 22-Jährigen drohen nun zwei Verfahren.

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Innenstadt einem Streifenwagen die Vorfahr genommen. Da sich später der Verdacht auf Drogenbeeinflussung ergab, wurde dem aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn stammenden 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, schreibt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich um 22.10 Uhr auf der Heßlinger Straße, Ecke Porschestraße, als die Streifenbeamten der abknickenden Vorfahrt folgend in Richtung ZOB einbogen. Hierbei hielt der 22-Jährige nicht am Stopp-Schild an, sondern fuhr geradeaus weiter. Die Polizisten bremsten daraufhin stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Bei der späteren Verkehrskontrolle in der Alessandro-Volta-Straße ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Auch der 22-Jährige räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Sofern sich dies bei dem Bluttest bestätigt, muss sich der Fahrer zusätzlich wegen Drogenbesitz verantworten.