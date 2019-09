Jonas nach 20 Jahren wieder bei Wolfsburger Waldspielgruppe

Blätter, Tannenzapfen und Ahornnasenreiter – an all das kann sich der heute erwachsene Jonas Leusmann gut erinnern. Am Samstag war er zu Gast bei der Geburtstagsfeier der Waldspielgruppe der evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi). Die fand im Wäldchen an den drei Linden hinter dem Parkhotel...