Wolfsburg: Mit 124 Stundenkilometern durch die Innenstadt

Am Samstagabend stoppten Polizisten einen Porschefahrer auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, der mit 124 Stundenkilometern unterwegs war. Damit erwarten den Wolfsburger nun laut Mitteilung der Polizei 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Zwischen 20.15 und 21.15 Uhr hatten Polizisten den Tunnel in Fahrtrichtung Fallersleben per Lasermessung im Blick. red

