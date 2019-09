Wolfsburg: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Die Polizei in Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt warnt vor falschen Polizisten, die mit ihrer perfiden Betrugsmasche zurzeit besonders aktiv in der Region sind. Insgesamt wurden im Bereich der Polizeiinspektion ein Dutzend Fälle registriert, betroffen sind stets ältere Menschen, heißt es in der Mitteilung der Polizei von Freitag.

Zu den angerufenen Senioren zählten eine 81 Jahre alte Helmstedterin, eine 76-Jährige aus der Samtgemeinde Nord-Elm und eine 80-jährige Wolfsburgerin. In allen Fällen reagierten die Rentnerinnen goldrichtig, legten bei den Telefonanrufen der dreisten Betrüger sofort auf und verständigten die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf.

Bei dieser Betrugsmasche nutzen die Täter das Vertrauen der Bürger in die richtige Polizei aus. Telefonisch geben sich die Gauner als Beamte der örtlichen Polizei aus und geben vor, es sei zu Einbrüchen nahe des Wohnorts gekommen. Ziel dieser Lügengeschichten, die stets leicht variieren, ist es, Kriminalitätsfurcht bei ihren Opfern zu erzeugen.

Den Ermittlungen zufolge zeigt es sich, dass die Täter bei ihren gut vorbereiteten Anrufen enorme Ortskenntnisse beweisen und auch Straßennamen nennen. Geschickt lenken die Betrüger das Gespräch auf Fragen zu Bargeld und Wertsachen der Angerufenen. Der Gipfel des Telefonats ist, dass die Täter anbieten, das Geld, Schmuck oder Wertsachen in Verwahrung zu nehmen. Zu einem von den Betrügern anvisierten Abholtermin kam es zum Glück nicht, da die Angerufenen auflegten und sich mit der Polizei in Verbindung setzten.

Die Polizei empfiehlt, derartige Anrufe umgehend zu beenden und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. „Wir fragen telefonisch niemals nach Bargeld, Schmuck oder Wertsachen“, sagt der Wolfsburger Polizeisprecher Sven-Marco Claus. red