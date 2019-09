Neuer Bus-Fahrplan in Wolfsburg – Parteien uneinig

Der Busfahrplan in Wolfsburg soll ausgedünnt werden. Vor allem abends und an den Wochenenden sollen auf zahlreichen Linien weniger Busse fahren. Takte werden in diesen Randzeiten ausgedehnt, Linien zusammengelegt, Linienverläufe geändert und Haltestellen nicht mehr bedient (wir berichteten). Stimmt der Rat dem Vorschlag der Stadt und der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) zu, tritt die Fahrplanänderung im Dezember in Kraft. Wir...