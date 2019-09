Dieb stiehlt Schmuck aus Wohnung in Fallersleben

Fallersleben. Der Einbruch geschah am Mittwochabend zwischen 17.30 und 21 Uhr in der Leharstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Mittwochabend eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Fallersleben gewaltsam aufgebrochen. Es wurden laut Polizei mehrere Schmuckstücke erbeutet, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Täter gelangte in dem Block in der Leharstraße über den Balkon der Erdgeschosswohnung in die Zimmer und durchwühlte auf der Suche nach Bargeld oder Wertsachen gleich mehrere Schubladen. Der Einbruch ereignete sich zwischen 17.30 und 21 Uhr. Hinweise unter (05362) 967000.